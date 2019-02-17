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Пёнтек: шесть мячей в пяти встречах за «Милан» — это больше, чем я ожидал

Пёнтек: шесть мячей в пяти встречах за «Милан» — это больше, чем я ожидал
Футбол / Италия

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек дал комментарий после выездного матча 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (3:1). 23-летний поляк стал автором двух голов.

«Всегда верил в собственные силы и надеялся, что смогу много забивать. Признаюсь, шесть мячей в пяти встречах — это больше, чем я ожидал. Доволен, что удалось забить дважды. Хочу продолжить в том же духе. Я нападающий, поэтому хотел бы забивать в каждой игре», — цитирует Пёнтека Football Italia со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

Кшиштоф перешёл в «Милан» из «Дженоа» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард заключил с новым клубом соглашение до 30 июня 2023 года.

«Милан», набрав 42 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 22 февраля команда Дженнаро Гаттузо на домашнем стадионе проведёт матч 25-го тура с «Эмполи».

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