«Шальке-04» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 20 февраля в 23:00

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. В роли ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Хосе Санчес Мартинес.



«Шальке» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Порту», «Галатасарай» и московский «Локомотив». «Манчестер Сити» на групповом этапе турнира сыграл с «Лионом», донецким «Шахтёром» и «Хоффенхаймом».



Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке-04» состоится 12 марта в Манчестере.