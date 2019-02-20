Перес и Солари провели встречу и обсудили ситуацию в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с главным тренером команды Сантьяго Солари, сообщает AS.



По информации источника, встреча состоялась в одном из ресторанов Мадрида и продлилась около 2 часов. Также на встрече присутствовали директора «Реала» Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес. Отмечается, что во время ужина руководство мадридского клуба обсуждало положение «Реала», а также некоторых игроков команды. Солари сообщили, что его будущее в «Реале» зависит от результатов мадридского клуба.



«Реал» набрал 45 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Сантьяго Солари обыграли амстердамский «Аякс» со счётом 2:1.

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