Тошак: «Реал» должен сменить половину состава, а не только Марсело

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Джон Тошак отметил, что «сливочным» требуются серьёзные кадровые изменения для возвращения на высокий уровень.



«Плохая форма Марсело? „Реал“ должен сменить половину состава, а не только Марсело. Нравится кому-то или нет, но после ухода Роналду игра „Реала“ ухудшилась. Нельзя отрицать того, что он является одним из величайших игроков в истории футбола. Голы и трофеи не могут врать. Думаю, он намерен провести отличный матч с „Атлетико“. Роналду способен создать проблемы мадридцам», — приводит слова Тошака Marca.



«Реал» набрал 45 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Сантьяго Солари обыграли амстердамский «Аякс» со счётом 2:1.

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