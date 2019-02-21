Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от мадридского «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль», — сказал португальский форвард после матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Gol.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Роналду четырежды выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Реалом». Ещё раз в составе «Манчестер Юнайтед».