Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от мадридского «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль», — сказал португальский форвард после матча.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Gol.
Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин.
Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.
Роналду четырежды выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Реалом». Ещё раз в составе «Манчестер Юнайтед».
«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов