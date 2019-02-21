Тьяго Силва хочет продлить контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва хочет продлить контракт со своей командой. Действующее соглашение бразильского футболиста рассчитано до лета следующего года, в то время как капитан французского клуба хочет продлить контракт ещё на два года.



Как сообщает L’Équipe, 34-летний игрок чувствует, что ещё способен выступать на самом высоком уровне. Отмечается, что в составе парижан Силва находится на четвёртом месте по уровню заработной платы. Он получает примерно € 1,16 млн в месяц.



Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года после того, как перешёл из «Милана». За этот период он выиграл 19 трофеев во Франции. Ранее сам бразилец заявил, что хотел бы завершить карьеру футболиста именно во французской команде.

Т. Силва: хочу завершить игровую карьеру именно в «ПСЖ»