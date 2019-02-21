«Барселона» интересуется Рашфордом

Руководство каталонской «Барселоны» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт 21-летнего форварда с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд заявил, что клуб возобновит переговоры с футболистом о продлении сотрудничества после того, как определится с кандидатурой нового главного тренера.

«Барселона», вероятно, попытается приобрести Рашфорда предстоящим летом, но «МЮ» вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков атаки. Кроме того в соглашении Маркуса нет фиксированной суммы отступных, что сильно повысит стоимость возможного трансфера.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рашфорд забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах.