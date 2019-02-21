«Арсенал» — БАТЭ: онлайн-трансляция начнётся в 20:55

Сегодня, 21 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Альберто Ундиано Мальенко. В роли ассистентов выступят Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервный рефери – Диего Барберо Севилья.

Первая встреча, проходившая в Борисполе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Станислав Драгун. Лондонцы доигрывали матч в меньшинстве. На 85-й минуте прямую красную карточку получил Александр Ляказетт.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе L. Белорусские футболисты уступили лишь «Челси» и обошли «Види» и ПАОК. «Арсенал» занял первое место в группе E, набрав 16 очков. Также в этом квартете выступали «Спортинг», «Ворскла» и «Карабах».