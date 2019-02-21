«Зенит» — «Фенербахче»: Азмун, Дзюба и Дриусси — в атаке питерцев

«Зенит» и «Фенербахче» объявили составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.

«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой турецкого клуба со счётом 1:0.