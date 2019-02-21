Газзаев: мы ещё увидим Дзагоева в лучшей форме, у него всё впереди

Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о травме полузащитника москвичей Алана Дзагоева.

«Очень сожалею, что Дзагоев получил такую тяжёлую травму. Но надеюсь и уверен, что через шесть месяцев он вернётся на свой уровень. Важно, чтобы операция прошла хорошо. Но ещё важнее, чтобы хорошо прошла реабилитация. Потому что восстановление после таких травм даже важнее, чем операция. Безусловно, мы ещё увидим Дзагоева в лучшей форме. Ему 28 лет, у него всё впереди», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что у Дзагоева было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию. Хавбек получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей. В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.