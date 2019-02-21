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Дзагоев перенёс операцию, у него диагностирована травма крестообразной связки

Фото: pfc-cska.com
Дзагоев перенёс операцию, у него диагностирована травма крестообразной связки
Футбол / РПЛ

У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию, сообщает пресс-служба ЦСКА. Футболист проходил обследование в одной из клиник в Германии.

Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей. В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба.

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