Вернётся ли Дзагоев после травмы таким, каким мы его помним?

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В одной из атак «армейцев» 28-летний футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого его унесли с поля на носилках.

Обследование выявило у Дзагоева повреждение передней крестообразной связки правого колена. Хавбек уже перенёс операцию, сроки его восстановления станут известны позже.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: вернётся ли Дзагоев таким, каким мы его помним?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Алан принял участие в семи матчах. В его активе одна результативная передача.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 2 марта московская команда проведёт выездной матч 18-го тура с тульским «Арсеналом».