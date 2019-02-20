Крест Дзагоева. Алану лучше уйти из ЦСКА

С тех пор как Алана Дзагоева унесли с поля во время матча с «Картахеной» — из ЦСКА не приходило никакой информации о травме.

Но любой человек, более-менее знакомый со спортивной физиологией, поставит диагноз дистанционно. На 99,9 процента — это разрыв крестообразных связок колена.

Доказательств много. Для наглядности приведу подборку подобных травм из инстаграма медицинского комитета РФС.

Сравниваем. Во время борьбы Дзагоев делает широкий шаг, а его голень остаётся недвижимой при повороте бедра. Алан тут же совершает типичное при разрыве движение, с силой выбрасывая идущую на излом ногу. Затем он машинально обхватывает колено по бокам, потому при подобной травме появляется ощущение, что сустав сжимают в тиски. А крик, который заставляет некоторых игроков ЦСКА взяться за головы, демонстрирует скорее ужас от происходящего, нежели описывает болевой синдром. При «кресте» в первые секунды боль яркая, но непродолжительная (Дзагоев покидает поле на носилках, но уже выглядит спокойным). Страдания проявляется позже, когда колено наполняется кровью и начинается воспалительный процесс.

Видео травмы Дзагоева

Диагноз Дзагоева скоро будет объявлен официально, а к моменту операции специалисты всерьёз начнут обсуждать, не крест ли это на карьере Алана.

Мы обязательно услышим грустные истории о хрустальном таланте, переворошим список травм и наглядно убедимся, что на этом игроке не осталось живого места.

Но привычная жалость Дзагоеву точно не поможет.

Во-первых, к двадцатым годам 21 века сроки восстановления могут быть минимальными. Вот так, например, двигается футболист через 80 дней после третьего (!!!) «креста».

Во-вторых, полугодовой отдых, сопряжённый с глубинными обследованиями, может пойти на пользу Алану в решении застарелых и до конца не раскрытых мышечных проблем.

В-третьих, как бы жестоко это ни звучало, Дзагоев вынужден будет сделать непростые выводы о своей карьере.

Фото: MB Media/Getty Images

ЦСКА — родина, семья, где комфортно, где не предадут, будут ждать и любить.

ЦСКА — это клуб, с которым Дзагоев выиграл все, что мог. И обязательно возьмёт ещё какой-нибудь титул.

Но ЦСКА это ещё и то место, где в течение нескольких лет грандиозный талант рушится из-за мышечных рецидивов, проблем с ахиллами, а теперь ещё и травмы крестов.

Все травмы Алана Дзагоева. Их слишком много Полузащитник ЦСКА всё чаще лечится, а не играет.

И нет ничего кошмарнее, чем валить все проблем на генетику футболиста или на его отношение к делу. Дзагоев не хуже и не лучше остальных.

Нет смысла винить и клуб. Конечно, на состояние особенного футболиста может влиять физиотерапевтический подход, клубные методики восстановления или предупреждения травм, но распознать конкретные упущения практически невозможно.

В этом случае стоит обратиться к психологии, настроенной на определённый формат. Кроме ЦСКА Дзагоев ничего не пробовал, последние годы находясь в привычном круге жизни: родная база, родной манеж, родной Кампоамор, родной вызов в сборную и, конечно, родная травма.

И будет странно, если спустя несколько лет саморазрушения Дзагоев так и не решится изменить мир вокруг себя.