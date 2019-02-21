Черчесов: Дзагоев ещё сможет порадовать болельщиков ЦСКА и сборной России

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов сказал, что полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву не стоит падать духом в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена, которую он получил в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

«Сожалеем, что Алан Дзагоев получил в контрольной игре травму передней крестообразной связки. Вчера говорил с ним по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации. Не стоит падать духом, возраст ещё позволяет Алану продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России», — приводит слова Черчесова Sport24.

Главный тренер национальной команды также вспомнил о результативной передаче, которую Дзагоев отдал на защитника Марио Фернандеса в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира со сборной Хорватии.

«Все мы помним его великолепную голевую передачу на Фернандеса в четвертьфинале чемпионата мира, а ведь, чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьёзный и напряженный курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией. Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану!» — сказал 55-летний специалист.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзагоев принял участие в семи матчах. В его активе одна результативная передача.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 2 марта московская команда проведёт выездной матч 18-го тура с тульским «Арсеналом».