Источник: «Васко да Гама» не продаст ЦСКА хавбека Лукаса Сантоса

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос не станет игроком московского ЦСКА. Переговоры сторон были прекращены после недавней встречи, сообщает Globo Esporte.

Клубам почти удалось достичь соглашения о трансфере, но финансовая сторона вопроса помешала заключить сделку. Игрок даже успел покинуть расположение команды, чтобы следить за ходом переговоров, однако теперь будет вынужден вернуться.

ЦСКА сделал «Васко» три предложения и был готов выкупить 90% прав на Сантоса. В свою очередь, бразильский клуб хотел продать меньшую часть прав более чем за € 4 млн.

Ранее сообщалось, что Лукас привлёк внимание «армейцев» игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, где отметился 5 голами в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на счету 19-летнего хавбека два выхода на замену.