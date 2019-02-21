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Источник: «Васко да Гама» не продаст ЦСКА хавбека Лукаса Сантоса

Источник: «Васко да Гама» не продаст ЦСКА хавбека Лукаса Сантоса
Футбол / РПЛ

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос не станет игроком московского ЦСКА. Переговоры сторон были прекращены после недавней встречи, сообщает Globo Esporte.

Клубам почти удалось достичь соглашения о трансфере, но финансовая сторона вопроса помешала заключить сделку. Игрок даже успел покинуть расположение команды, чтобы следить за ходом переговоров, однако теперь будет вынужден вернуться.

ЦСКА сделал «Васко» три предложения и был готов выкупить 90% прав на Сантоса. В свою очередь, бразильский клуб хотел продать меньшую часть прав более чем за € 4 млн.

Ранее сообщалось, что Лукас привлёк внимание «армейцев» игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, где отметился 5 голами в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на счету 19-летнего хавбека два выхода на замену.

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