ЦСКА хочет купить Лукаса Сантоса. Кто это такой

ЦСКА близок к приобретению 19-летнего бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на директора «Васко да Гама» Алехандре Фарию, стороны ведут активные переговоры и должны оформить переход игрока до закрытия зимнего трансферного окна в России. По информации источника, «армейцы» сделали первое предложение ещё месяц назад, но руководители «Васко да Гама» не приняли его. После этого ЦСКА улучшил предложение c 2,5-3 млн евро до 4 млн. Теперь бразильцы готовы отпустить Лукаса Сантоса, однако хотят, чтобы в договоре был прописан процент со следующей продажи талантливого футболиста.

Источник: ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Васко да Гама»

О Лукасе Сантосе известно пока не так много. Он родился в Рио-де-Жанейро, прошёл через академию «Васко да Гама», а в июне 2018-го сыграл свой единственный матч за первую команду в чемпионате Бразилии. Вышел на замену за 10 минут до конца встречи с «Ботафого» на позицию левого вингера. Так что результативных действий в бразильской Серии А у Лукаса Сантоса пока нет.

Информация о физических данных потенциального новичка ЦСКА сражает наповал: его рост – 164 см, а вес – 59 кг! Как такой малыш будет выживать в жёстком, закрытом чемпионате России, представить невозможно. Уже один этот факт заставляет утверждать, что трансфер Лукаса Сантоса – большой риск. Впрочем, селекционерам красно-синих виднее. Они редко ошибаются в игроках, что доказывает нынешний сезон.

Между прочим, в Бразилии Лукаса Сантоса сравнивают с экс-игроком «Милана», «Реала», «Манчестер Сити» и сборной страны Робиньо.



«Кто меня впервые назвал Робиньо? Это был отец футболиста, с которым я вместе выступал за академию «Васко да Гама». Он сказал, что я похож на Робиньо, который тогда выступал за «Сантос». Думаю, мне нравится это прозвище», – рассказывал Лукас Сантос в интервью бразильским СМИ.

Несложно догадаться, какими качествами мог привлечь селекционеров ЦСКА игрок с такими скромными физическими данными – техника, дриблинг, скорость, креативность. Едва ли Лукас Сантос выпрыгивает на два метра и цепляется за все мячи после длинных передач от местных молодых Акинфеевых. Похоже, атакующий полузащитник помимо всего прочего великолепно исполняет штрафные удары.

Логично, что в большой футбол этот парень пришёл из мини-футбола, которым занимался в детском возрасте. Болельщики «Васко да Гама», судя по всему, очень любят своего «маленького Робиньо», который здорово выступал на юношеском и молодёжном уровне, был капитаном, выигрывал чемпионаты штата в разных возрастах. Посвящают ему даже какие-то песни. Да и сам Лукас Сантос споёт, если надо, не только на поле. Когда Виктору Гончаренко и команде станет скучно на сборах в Кампоаморе, можно доставать гитару и звать бразильца. Музыка для Лукаса Сантоса – способ снять стресс после напряжённых матчей.

В общем, это интересный трансфер во всех смыслах. ЦСКА точно пригодится ещё один атакующий полузащитник. Алан Дзагоев получил травму, а летом команду, скорее всего, покинет арендованный у «Эвертона» Никола Влашич. Его выкуп – слишком дорогое удовольствие. Несколько дней назад итальянские СМИ сообщали о переговорах «армейцев» с «Ромой» по поводу трансфера 21-летнего хорвата Анте Чорича. Но, очевидно, Лукас Сантос – более реальный вариант.