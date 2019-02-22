«Бенфика» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Галатасараем»

«Бенфика» и «Галатасарай» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счётом 0:0.

Безголевая ничья устроила хозяев, которые пробились в следующую стадию турнира. Первая встреча команд, проходившая в Стамбуле, закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля.

Борьбу за трофей продолжат «Зенит», «Краснодар», «Челси», «Интер», «Арсенал», «Наполи», «Севилья», «Бенфика», «Ренн», «Славия», «Динамо» Киев, «Валенсия», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Динамо» Загреб, «Ред Булл Зальцбург».

Завершили выступление в турнире «Лацио», «Фенербахче», БАТЭ, «Спортинг», «Селтик», «Шахтёр», «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Байер», «Галатасарай», «Бетис», «Генк», «Олимпиакос», «Рапид», «Мальмё» и «Цюрих».