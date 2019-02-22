Гендиректор «Интера»: клуб совсем скоро может объявить о переходе Година

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о переговорах с защитником мадридского «Атлетико» Диего Годином, у которого летом истекает контракт.



«Годин забил «Ювентусу»? Я рад за него, потому что наши переговоры находятся на продвинутой стадии. Больше я ничего не могу сказать на этот счёт. Уже совсем скоро мы можем объявить о переходе официально», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что Годин не станет продлевать соглашение с «Атлетико» и покинет клуб на правах свободного агента. В СМИ появлялась информация, согласно которой 33-летний уругваец уже согласовал условия контракта с «Интером» и даже прошёл медосмотр перед переходом в стан нерадзурри, однако официального подтверждения пока не было.

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