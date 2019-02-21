Годин и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.

Результаты недели:

«Лион» — «Барселона» 0:0

«Ливерпуль» — «Бавария» 0:0

«Атлетико» — «Реал» 2:0

«Шальке-04» — «Манчестер Сити» 2:3.

В число претендентов вошли: полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, защитник «Лиона» Джейсон Денайер, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и капитан «Атлетико» Диего Годин.

В матче с «Ливерпулем» Алькантара выполнил 90% точных пасов. Во встрече с «Манчестер Сити» на счету Денайера 91% точных передач. Гол Стерлинга принёс победу «Манчестер Сити» над «Шальке-04» (3:2). В активе Година точный удар в матче с «Ювентусом» (2:0).