Федун: Дюков — зенитовец? Насколько я знаю, он будет работать на общие задачи

Президент московского «Спартака» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Леонид Федун прокомментировал избрание Александра Дюкова главой организации.



«Дюков – суперпрофессионал. Учитывая, как устроена нефтяная компания «Газпромнефть», РФС будет самой технологичной системой в ФИФА. Кандидат был один, к чему формальности – всё единогласно.



Говорят, что он зенитовец? Насколько я знаю, Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Ранее Дюков заявил о намерении покинуть должность председателя совета директоров «Зенита» в случае назначения на пост президента РФС. При этом он являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост главы союза.

Дюков единогласно избран президентом РФС. Как это было Все подробности.