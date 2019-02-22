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Федун: Дюков — зенитовец? Насколько я знаю, он будет работать на общие задачи

Федун: Дюков — зенитовец? Насколько я знаю, он будет работать на общие задачи
Футбол / РПЛ

Президент московского «Спартака» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Леонид Федун прокомментировал избрание Александра Дюкова главой организации.

«Дюков – суперпрофессионал. Учитывая, как устроена нефтяная компания «Газпромнефть», РФС будет самой технологичной системой в ФИФА. Кандидат был один, к чему формальности – всё единогласно.

Говорят, что он зенитовец? Насколько я знаю, Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее Дюков заявил о намерении покинуть должность председателя совета директоров «Зенита» в случае назначения на пост президента РФС. При этом он являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост главы союза.

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