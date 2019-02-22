Федун: матчи «Спартака» на сборах — это тренировки

Президент московского «Спартака» Леонид Федун отказался оценивать нынешнюю трансферную кампанию клуба, а также выразил мнение, что матчи на сборах равноценны тренировкам.



«Трансферную кампанию «Спартака» оценю, когда будет результат. Матчи на сборах? Это всё тренировки», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва красно-белым предстоит сыграть с «Краснодаром», располагающимся на второй строчке с 33 очками на счету. Встреча состоится 3 марта в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Напомним, на зимнем сборе «Спартак» занял первое место на товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», где соперниками команды были «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

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