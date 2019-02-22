Годин признан игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».



В голосовании 33-летний уругваец опередил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, защитника «Лиона» Джейсона Денайера и хавбека «Баварии» Тьяго Алькантару.



Напомним, Годин вместе с «Атлетико» победил «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Мадриде 20 февраля, завершилась со счётом 2:0 в пользу «матрасников», а Годин стал автором второго гола.



Также на этой неделе состоялись матчи «Ливерпуль» – «Бавария» (0:0), «Лион» – «Барселона» (0:0) и «Шальке-04» – «Манчестер Сити» (2:3). С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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