«Челси» оспорит решение ФИФА наложить на клуб трансферный запрет

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета.



«Клуб выражает ФИФА уважение в связи с важной работой, которую она проделывает, но мы действовали в связи с существующими правилами и в скором времени оспорим решение дисциплинарного комитета», — говорится в сообщении «Челси».



Сегодня, 22 февраля, было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна