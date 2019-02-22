«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после успеха в матче с «Байером»

«Краснодар» на своём официальном канале в YouTubе опубликовал видео из раздевалки после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1).

Напомним, по сумме двух встреч в 1/8 финала вышел российский клуб.

«Это не была какая-то удача, это только ваша работа, ваш труд, ваша вера в себя. Мы знали, что будет тяжело, но в тяжёлые моменты выстояли, мы были очень дисциплинированы, и то, что мы делали в эти две игры, это то, к чему мы должны стремиться. Понятно, что нас заставили больше ошибаться, но мы, повторюсь, были очень дисциплинированы и победили за счёт характера, за счёт того, что на поле была команда. Иногда и такие игры нужно вырывать, потому что не всегда мы будем иметь преимущество. Я очень рад сегодняшнему матчу, очень рад, что мы прошли дальше. Мы это заслужили. Всех — с победой», — сказал старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.