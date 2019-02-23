На Кубке Легенд—2019 Россия обыграла сборную звёзд

Во втором матче группового этапа Кубка Легенд сборная России обыграла команду звёзд со счётом 8:7.

В составе сборной России дублями отметились Дмитрий Аленичев и Егор Титов, ещё по голу на счету Константина Зырянова, Андрея Каряки, Евгения Алдонина и Андрей Аршавина.

Сборная Звёзд — сборная России — 7:8

Голы: Карагунис, 4 — 1:0, Зырянов, 5 — 1:1, Эдмилсон, 7 — 2:1, Дзаккардо, 11 — 3:1, Каряка, 14 — 3:2, Титов, 15 — 3:3, Литманен, 18 — 4:3, Воронин, 20 — 5:3, Алдонин, 21 — 5:4, Аленичев, 31 — 5:5, Аленичев, 32 — 5:6, Титов, 34 — 5:7, Аршавин, 36 — 5:8, Литманен, 37 — 6:8, Воронин, 40 — 7:8

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.