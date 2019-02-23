«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 40-й минуте, отличился Миши Батшуайи, которому ассистировал Джеймс Макартур. В середине второго тайма счёт сравнял Джонни Эванс с паса Харви Барнса. Через несколько минут гостей вывел вперёд Уилфрид Заха с передачи Макартура. Третий гол «орлов» забил Лука Миливоевич, который реализовал пенальти. Окончательный счёт в компенсированное время установил Заха.

Благодаря победе «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Лестер Сити» (32) по-прежнему занимает 12-е место в таблице.