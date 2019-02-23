Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 40-й минуте, отличился Миши Батшуайи, которому ассистировал Джеймс Макартур. В середине второго тайма счёт сравнял Джонни Эванс с паса Харви Барнса. Через несколько минут гостей вывел вперёд Уилфрид Заха с передачи Макартура. Третий гол «орлов» забил Лука Миливоевич, который реализовал пенальти. Окончательный счёт в компенсированное время установил Заха.

Благодаря победе «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Лестер Сити» (32) по-прежнему занимает 12-е место в таблице.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
23 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
1 : 4
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Батшуайи – 40, 1:1 – Эванс – 64, 1:2 – Заха – 70, 1:3 – Миливоевич – 81 (пен), 1:4 – Заха – 90+3
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент