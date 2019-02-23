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Сарри: не знаю значения слова «саррибол»

Сарри: не знаю значения слова «саррибол»
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что он не знаком с понятием «саррибол», которым в Англии называют его стиль футбола.

«Я не знаю значения слова „саррибол“. Я сказал об этом в Англии ещё в первый день. Думаю, что это из журнала. В Италии я никогда не слышал ничего подобного.

Я не знаю, было бы мне легче работать без „саррибола“. Я думаю, что в конце концов самая важная вещь — это результат. В моей работе мне нужен результат. Больше ничего.

Не знаю, испытываю ли я давление со стороны клуба, или c вашей стороны (журналистов. — Прим. „Чемпионата“)», — приводит слова Сарри Goal.

Ранее сообщалось, что 60-летний Сарри может быть уволен с поста наставника «Челси» в случает поражения в финальном матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити», который состоится 24 февраля.

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