Мерсон: Сарри — безумец, если снова сыграет с «Манчестер Сити» в «саррибол»

Бывший полузащитник «Арсенала» и футбольный эксперт Пол Мерсон поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити», который состоится 24 февраля, в воскресенье. Мерсон заявил, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поступит безумно, если не изменит привычную тактику лондонцев.

«Думаю, что теперь всё для Сарри решится в воскресенье. Ему нужно проявить гибкость. Если он сыграет в привычный «саррибол», «Челси» разорвут. И тогда карьере Сарри в «Челси» наступит конец.

Если мы увидим другую сторону, изменения, а «Челси» сыграет строго, чтобы осложнить задачу «Манчестер Сити», Сарри могут дать время. Ему нужно показать, что он готов подстраиваться и быть гибким.

Играть в тот же футбол — безумие. Всего несколько недель назад «Манчестер Сити» уничтожил «Челси» со счётом 6:0. Да, я бы назвал безумием повторное использование такой же тактики против «Сити».

Мне очень интересно посмотреть, как «Челси» сыграет в воскресенье. Готов ли Сарри к изменениям», — приводит слова Мерсона Sky Sports.