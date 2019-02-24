Клопп: матч с «Манчестер Юнайтед» не станет определяющим в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что выездной матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» определит судьбу чемпионской гонки в нынешнем сезоне.

«У «Манчестер Сити» есть преимущество, потому что это «Манчестер Сити». У «Тоттенхэма» есть преимущество, потому что они пытаются догнать нас. А нам предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на всё это, ничего не будет решено в эти выходные или следующие. Мы создали основу, которая позволит нам сражаться за титул до самого конца», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 24 февраля. Начало встречи — в 17:05 мск.

Турнирная таблица Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».