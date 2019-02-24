Прядкин: позиция РПЛ одна — пиво на стадионах должно быть

Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поддерживает идею допуска продажи пива на стадионах во время проведения футбольных матчей.

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решён. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», — приводит слова Прядкина сайт телеканала «360».

Пиво не продаётся на стадионах в России с 2005 года. Во время ЧМ-2018 алкогольный напиток разрешили продавать на аренах и фан-зонах в связи с особым статусом турнира и действовавшими контрактами ФИФА с производителями пива.

Ранее Русская православная церковь не поддержала идею возобновить продажу пива на стадионах.