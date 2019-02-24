Бен-Йеддер: «Севилья» могла обыграть «Барселону», если бы не инопланетянин

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер прокомментировал поражение в матче 25-го утра чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4). Напомним, форвард каталонской команды Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече.



«На этой планете, может быть, мы бы одержали победу в этом матче. Но был игрок с другой планеты, он хотел иного исхода. Горжусь своей командой, мы никогда не сдаёмся. Вперёд, „Севилья“», — написал Бен-Йеддер на странице в "Твиттере".



«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место. В следующем туре Примеры каталонская команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом», а «Севилья» в гостях встретится с «Уэской». Оба матча состоятся 2 марта.

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