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Бен-Йеддер: «Севилья» могла обыграть «Барселону», если бы не инопланетянин

Бен-Йеддер: «Севилья» могла обыграть «Барселону», если бы не инопланетянин
Футбол / Испания

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер прокомментировал поражение в матче 25-го утра чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4). Напомним, форвард каталонской команды Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече.

«На этой планете, может быть, мы бы одержали победу в этом матче. Но был игрок с другой планеты, он хотел иного исхода. Горжусь своей командой, мы никогда не сдаёмся. Вперёд, „Севилья“», — написал Бен-Йеддер на странице в "Твиттере".

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место. В следующем туре Примеры каталонская команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом», а «Севилья» в гостях встретится с «Уэской». Оба матча состоятся 2 марта.

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