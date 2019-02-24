Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бускетс: Месси определяет большую часть игры «Барселоны»

Бускетс: Месси определяет большую часть игры «Барселоны»
Футбол / Испания

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2). Форвард Лионель Месси оформил хет-трик.

«Месси определяет большую часть игры «Барселоны». Когда у него такой день, это огромное преимущество для нас.

Мы сделали важный шаг, обыграв «Севилью». Конечно, у наших преследователей была надежда, что мы оступимся, но этого не произошло.

В первой половине у нас не всё получалось, соперник дал нам бой. Во втором тайме мы действовали намного лучше, смена системы нам помогла», — приводит слова Бускетса El Chiringuito.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. 2 марта каталонский клуб на выезде проведёт матч 26-го тура с мадридским «Реалом».

Месси – бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос
А ещё отдал потрясающий пас на Суареса!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент