Бускетс: Месси определяет большую часть игры «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2). Форвард Лионель Месси оформил хет-трик.

«Месси определяет большую часть игры «Барселоны». Когда у него такой день, это огромное преимущество для нас.

Мы сделали важный шаг, обыграв «Севилью». Конечно, у наших преследователей была надежда, что мы оступимся, но этого не произошло.

В первой половине у нас не всё получалось, соперник дал нам бой. Во втором тайме мы действовали намного лучше, смена системы нам помогла», — приводит слова Бускетса El Chiringuito.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. 2 марта каталонский клуб на выезде проведёт матч 26-го тура с мадридским «Реалом».