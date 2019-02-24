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«Реймс» нанёс поражение «Монпелье» и довёл серию без поражений до 10 матчей

«Реймс» нанёс поражение «Монпелье» и довёл серию без поражений до 10 матчей
Футбол / Франция

«Реймс» одержал победу в матче 26-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Встреча, проходившая на «Стад де ла Массон» в Монпелье, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте, отличился Даниэль Конгре. Но ещё до конца первого тайма гости сравняли счёт: на 27-й минуте забил Реми Уден. Сразу после перерыва гостей вывел вперёд Арбер Зенелли, реализовавший пенальти. На 55-й минуте равенство в счёте восстановил Гаэтан Лаборде. Но в оставшееся время Уден оформил дубль, а точку в матче поставил Пабло Чаварриа.

После этой победы «Реймс» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Реймс» в чемпионате Франции не проигрывает уже в 10 матчах. «Монпелье» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Франция - Лига 1. 26-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
2 : 4
Реймс
Реймс
1:0 – Конгре – 6, 1:1 – Уден – 27, 1:2 – Зенели – 47 (пен), 2:2 – Лаборде – 55, 2:3 – Уден – 70, 2:4 – Чаварриа – 88
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