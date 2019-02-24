Сарри: я очень счастлив в «Челси», о моём будущем спрашивайте у руководства

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.).

«Уверен, что по-прежнему пользуюсь поддержкой игроков. Сегодня они показали именно ту игру, которую я хотел видеть. Горжусь своей командой.

О моём будущем спрашивайте у руководства. Я очень счастлив в «Челси». В последних трёх матчах наша игра значительно улучшилась.

Сегодня мы показали всем, что можем быть единой командой. Мы ничем не уступали такому сильному сопернику, как «Манчестер Сити». Доволен своими игроками.



Думаю, клуб должен гордиться этим матчем, так как мы играли с лучшей, на мой взгляд, командой в Европе", — приводит слова Сарри ВВС.