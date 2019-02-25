И. Попов — о выходе на замену: всё, что Карпин попросил – я выполнил

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0). В этой встрече болгарин стал автором единственного гола.

«Отличные впечатления от матча. Моя игра? Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал. Всё, что Карпин попросил – я выполнил.

Гол? «Краснодар» стал больше атаковать, а мы хорошо прессинговали. Сделали хороший подбор у нашей штрафной, убежали в быструю атаку и забили.

Удивили ли болельщики? Я и до сегодняшнего дня знал, что они супер. Спасибо им за то, что пришли на стадион в такую погоду», — приводит слова Попова пресс-служба «Ростова».

В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.