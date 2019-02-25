Фурсенко: моё сердце остаётся с «Зенитом». В добрый путь, к великим свершениям

Сергей Фурсенко прокомментировал свой уход с поста президента «Зенита» и пожелал команде дальнейших успехов.

«От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю главному тренеру Сергею Богдановичу Семаку успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит. Моё сердце остаётся с „Зенитом“, можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям», — приводит слова Фурсенко ТАСС.

64-летний Фурсенко являлся президентом «Зенита» с 2006 по 2008 год, а также с 2017 года. Под его руководством клуб становился чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

Преемником Фурсенко на посту президента петербургского клуба стал Александр Медведев.