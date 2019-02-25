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Новый президент «Зенита» вызвал Дзюбу на челлендж пенальтистов

Новый президент «Зенита» вызвал Дзюбу на челлендж пенальтистов
Футбол / РПЛ

Новый президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он вызвал нападающего Артёма Дзюбу на соревнование пенальтистов.

«Ещё до своего назначения я вызвал Артёма Дзюбу на челлендж — забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьёт мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Кроме этого на его счету пять мячей и одна голевая передача в восьми встречах Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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