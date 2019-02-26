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Диаби объявил о завершении карьеры

Диаби объявил о завершении карьеры
Футбол / Англия

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Абу Диаби принял решение о завершении карьеры. Об этом француз объявил в шоу Footissime на телеканале RMC Sport 1.

«Сегодня вечером я принял приглашение Footissime, потому что у меня есть кое-что важное, о чём хотел бы сообщить. Я официально завершаю карьеру», — сказал Диаби.

В последний раз хавбек выходил на поле в августе 2016 года, играя за «Марсель». За карьеру Диаби получил более 20 травм.

Большая часть карьеры 32-летнего Диаби прошла в «Арсенале», за который он выступал с 2006 по 2015 год. За лондонский клуб провёл 180 матчей во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее выступал за «Осер». За сборную Франции сыграл 16 матчей и забил один мяч.

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