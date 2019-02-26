«Химки»: по поводу переноса игры «Арсенал» — ЦСКА в Химки к нам не обращались

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался о возможном переносе матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – ЦСКА на стадион в Химках, прописанный у туляков в качестве резервного.



«Поле на «Арене Химки» сейчас в нормальном состоянии, но у нас там игра ФНЛ 3 марта с «Факелом». Насколько я помню, по регламенту между играми должно пройти 48 часов. К нам из Тулы и РПЛ не обращались. Хоть стадион нам и не принадлежит, но мы однозначно играем там 3-го числа. К директору стадиона, насколько я знаю, обращений тоже не было», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля.

Комиссия РФС 26 февраля примет решение о месте проведения матча «Арсенал» — ЦСКА