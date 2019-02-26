Адвокат Мамаева: статистика про 99% отказов на апелляции подтвердила себя

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда отклонить апелляцию против продления ареста футболисту до 8 апреля.



«Статистика про 99% отказов на апелляции подтвердила себя. Мы в 1% не попали. Мера пресечения фактически продлена до максимально возможной, исходя из несложного характера уголовного дела. Поэтому готовимся к разбирательству по существу, надеемся, что наши доводы найдут своё подтверждение», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Изначально молодые люди были арестованы на два месяца, однако затем суд дважды продлевал срок заключения под стражу.

Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены. Футболисты остаются в тюрьме Суд не внял доводам адвокатов.