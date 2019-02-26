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«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

Сегодня, 26 февраля, состоялся перенесённый матч 2-го тура молодёжного первенства России, в котором «Локомотив» встречался со «Спартаком». Игра завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0.

Счёт на 12-й минуте открыл полузащитник Николай Титков, а точку во встрече поставил нападающий Дзамболат Цаллагов, который забил гол сразу после выхода на замену.

После 17 туров «Локомотив» набрал 30 очков и по этому показателю сравнялся с «Зенитом» и «Краснодаром». Красно-белые после сегодняшней неудачи остались на второй позиции, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.

В 18-м туре красно-зелёные на своём поле сыграют с «Крыльями Советов», а «Спартак» в родных стенах встретится с «Краснодаром».

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
26 февраля 2019, вторник. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
2 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 – Титков – 12, 2:0 – Цаллагов – 58
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