«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

Сегодня, 26 февраля, состоялся перенесённый матч 2-го тура молодёжного первенства России, в котором «Локомотив» встречался со «Спартаком». Игра завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0.

Счёт на 12-й минуте открыл полузащитник Николай Титков, а точку во встрече поставил нападающий Дзамболат Цаллагов, который забил гол сразу после выхода на замену.

После 17 туров «Локомотив» набрал 30 очков и по этому показателю сравнялся с «Зенитом» и «Краснодаром». Красно-белые после сегодняшней неудачи остались на второй позиции, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.

В 18-м туре красно-зелёные на своём поле сыграют с «Крыльями Советов», а «Спартак» в родных стенах встретится с «Краснодаром».