Травма Фирмино оказалась несерьёзной, игрок вернётся к дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Роберто Фирмино, получившего травму лодыжки в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Фирмино неплохо себя чувствует, нам определённо повезло. Повреждение оказалось не таким серьёзным, как показалось сначала. Он может вернуться в строй уже завтра, и у него отличные шансы сыграть с «Эвертоном». Списывать Бобби со счётов всегда глупо, потому что он довольно быстро восстанавливается», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Завтра, 27 февраля, «Ливерпулю» предстоит провести домашний матч 28-го тура Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



3 марта «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в ливерпульском дерби в 29-м туре АПЛ. Матч пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» и начнётся в 19:15 мск.

Это был уникальный тайм! В самом плохом смысле Для «Юнайтед» он стал кошмаром.