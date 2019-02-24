Это был уникальный тайм! В самом плохом смысле

На прошлой неделе волшебный «Юнайтед» Сульшера вернулся в реальный мир. Не сказать, что он снова превратился в тыкву, ей он никогда не был. Беда в том, что с проигрышем «ПСЖ» кончился их феноменальный фарт, а уж если он уходит, редко бывает так, что на пару дней. Но нет же, «МЮ» быстро забыл провал в ЛЧ и обыграл «Челси» в Кубке. Хотя, может, фарт тут и ни при чём. «Ливерпуль» вот в последнее время тормозил куда основательнее. Допустим, ничья с «Баварией« (пусть не в лучшем состоянии) — это норма, но за последний месяц красные теряли очки с «Вест Хэмом» и «Лестером». Первое чемпионство за почти 30 лет уходит всё дальше, а тут ещё и дерби как назло.

День травм

Настоящее зло сегодня настигло «Юнайтед» — прямо перед игрой травму на тренировке получил Неманья Матич. Тренер нашёл выход, выпустив в опорную зону молодого МакТоминая, будущего соперника сборной России по отбору на Евро-2020. Ему время от времени помогал Поль Погба. И ладно бы для Манчестера всё обошлось одним Матичем.

Только за первый тайм с «Ливерпулем» поле покинули ещё и Андер Эррера с Хуаном Матой. По ходу игры реально наступил момент, когда у «МЮ» возникли такие проблемы в полузащите, что где-то внизу серой ветки московского метро замер у телефона 14-летний Пиняев. Но на поле вышел играющий по праздникам Перейра.

Только все успокоились, и знаете, что? Лингард, заменивший Мату, тоже получил травму! Уникальный случай: «МЮ» пришлось сделать три вынужденные замены из-за травм. У «Ливерпуля», кстати, тоже не обошлось без проблем — травмировался Роберто Фирмино.

Суперсейв Алисона

Так и скатилась игра в первом тайме в постоянные задержки из-за травм и замен. Лишь в самом начале «Ливерпуль» успел устроить мощный старт, который закончился свободным ударом — Де Хеа сыграл в своей штрафной рукой после паса от своего. Зрители в очередной раз убедились: несмотря на внешнюю эффектность таких моментов, реализовать свободные удары получается крайне редко.

«МЮ» по-настоящему ответил лишь в конце первого тайма. Умничка Лукаку выдал суперпас, которого никто не ждал, и Лингард выскочил один на один. Вместо удара в касание Джесси уходил в сторону, но Алисон выручил «Ливерпуль». Как раз через пару минут после того эпизода грустный Лингард ушёл с поля из-за травмы, уступив место «кетчупу». Забегая вперёд, сегодня он снова остался в бутылке.

Сульшер сравнил Алексиса с бутылкой кетчупа

Со всеми возникшими проблемами «Юнайтед» не уступил сопернику во втором тайме. Временами отбирал инициативу и устраивал небольшие навалы. В одном из них Матип забил автогол после штрафного удара, но реф поднял флажок. Почти сразу с поля убрали Салаха — очень символичный знак того, как туго сегодня было у «Ливерпуля» с креативом.

«Юнайтед» нашёл пару ЦЗ

Самой проблемной зоной «Юнайтед» принято считать оборону. Претензии есть как по качеству конкретных исполнителей, так и в вариативности на позиции в принципе. На одной из своих последних пресс-конференций Моуринью затролллил боссов, не увидев возле себя бутылку с водой. «Копим деньги на центрального защитника».

Зимой никого не купили, в команде и так пять защитников (включая давно не играющего Рохо). И всё равно есть чёткое ощущение, что из них просто невозможно слепить надёжную пару в обороне. В разное время Сульшер пробовал пары Джонс — Смоллинг, Линделёф — Байи, Джонс — Линделёф — кажется, все возможные комбинации.

Так было до игры с «Челси». С тех пор вот уже второй матч подряд в состав попадает Смоллинг и Линделёф, и эта пара снова играет на ноль. После такого первого тайма радует, что хоть там сегодня никто не сломался.