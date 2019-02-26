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Клопп: пока Роджерс не едет в «Эвертон», я спокоен, ведь он хотел бы вернуть дом

Клопп: пока Роджерс не едет в «Эвертон», я спокоен, ведь он хотел бы вернуть дом
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном назначении наставника «Селтика» Брендана Роджерса на пост главного тренера «Лестер Сити». Ранее Роджерс сообщил, что немецкий специалист арендует его дом в Ливерпуле.

«До тех пор пока Брендан не соберётся в „Эвертон“, я спокоен, потому что в противном случае он бы хотел вернуть себе свой дом. Но „Лестер“ слишком далеко для этого! Конечно, это непростая ситуация для „Селтика“. Да, я слышал о переходе. Если я в курсе, значит ходят слухи. В любом случае, куда бы он ни перешёл, я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что 24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года.

Роджерс в ближайшие 24 часа возглавит «Лестер»
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