Семеду: не могу описать игру Месси, он не из этого мира

Португальский защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился мнением об игре партнёра по команде нападающем Лионеле Месси, а также сравнил аргентинца с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«У меня нет слов, чтобы описать игру Месси. Он не из этого мира. Лионель — прекрасный футболист, который удивляет нас в каждом матче. Он очень помогает команде, так как может в одиночку решить исход матча. Тоже самое он делает на тренировках, поэтому мы страдаем от него, когда играем против Лео.

Является ли Месси более сильным игроком, чем Роналду? Это очень сложный вопрос для португальца. Они оба являются очень хорошими игроками, но в то же время очень разными. Я рад, что имею возможность играть вместе с ними обоими и наслаждаться этим моментом. Я надеюсь, вы понимаете меня", — приводит слова Семеду L'Esportiu.