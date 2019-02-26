Деулофеу: думал, что буду королём выходных, пока не увидел игру Месси в Севилье

Испанский нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу, сделавший хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (5:1), оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче Примеры с «Севильей» (4:2). В этой встрече аргентинец забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Я думал, что буду королём выходных, пока не увидел игру Месси на „Рамон Санчес Писхуан“. Он является невероятным футболистом, мне очень нравится наблюдать за его игрой», — приводит слова Деулофеу AS.

24-летний Деулофеу является воспитанником «Барселоны». В «Уотфорд» он перешёл в январе 2018 года на правах аренды за € 1 млн. Через полгода английский клуб выкупил трансфер испанца за € 13 млн. В нынешнем сезоне Деулофеу принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.