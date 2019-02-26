Роналду откроет центр по пересадке волос, который возглавит его девушка

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что он откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, девушка форварда Джорджина Родригес станет руководителем центра. В нём будут работать 150 специалистов, ​​способных выполнять 18 пересадок волос в день.

«Помимо футбола, я увлечен здравоохранением, технологиями и исследованиями. Это области, в которые я хотел бы инвестировать. Я хочу, чтобы первая клиника международной экспансии была расположена в Мадриде, городе, в котором я жил много лет", — сказал Роналду.

Открытие центра намечено на 18 марта. Стоимость пересадки волос в центре Роналду будет начинаться от € 4 тыс.

Напомним, что 34-летний Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 годы.