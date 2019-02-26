Комиссия не приняла газон стадиона «Арсенал» в Туле

Российская Премьер-Лига на официальном сайте сообщила о недопуске стадиона «Арсенал» в Туле. Таким образом, стадион не сможет принять матч 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА, который должен состояться 2 марта.



«Повторная проверка газона футбольного поля стадиона «Арсенал», проведенная по решению бюро исполкома РФС комиссией лиги и привлеченным специалистом РФС, выявила, что поле не соответствует п. 10.4 Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется. О месте проведения матча 18-го тура «Арсенал» — ЦСКА будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении РПЛ.



Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля. Сообщалось, что в связи с этим игра «Арсенал» — ЦСКА будет проведена на другой арене.

Комиссия РФС 26 февраля примет решение о месте проведения матча «Арсенал» — ЦСКА