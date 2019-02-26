Матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА состоится 2 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, сообщается на официальном сайте турнира. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА должен был пройти в Туле на стадионе «Арсенал». Однако руководство Российской Премьер-Лиги запретило тульскому «Арсеналу» проводить матч с «армейцами» на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния газона. Позже комиссия РПЛ дважды проверяла состояние покрытия поля, однако в обоих случаях его качество было признано несоответствующим.



После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице.