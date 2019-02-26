«Барселона» и «Реал» поборются за Ло Чельсо

«Барселона» и «Реал» проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает El Desmarque.

По данным источника, испанские гранды рассматривают вариант приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Ло Чельсо выступает за «Бетис» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «ПСЖ». Впрочем, севильский клуб может выкупить права на игрока за € 22 млн.

22-летний Ло Чельсо перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из «Росарио Сентраль». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 20 матчах испанского национального чемпионата, стал автором пяти забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2021 года.